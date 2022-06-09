Трамвайную остановку у горсада Пушкина временно отменили в Челябинске

Ограничение ввели из‑за ремонта остановочного комплекса

На улице Цвиллинга в Челябинске отменена остановка трамвая «Городской сад», сообщил сегодня, 9 июня, телеграм-канал «Челябинский транспорт». В администрации города уточнили, что остановку вернут после возведения нового остановочного павильона и ремонта посадочной платформы.

В мэрии напомнили, что с 1 мая этого года на трамвайных остановках по улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до улицы Торговой ведутся работы по организации остановочных комплексов. До 20 июля планируется отремонтировать 12 остановок: помимо установки новых павильонов там приведут в нормативное состояние посадочные платформы.

В администрации города уточнили, что работы на остановке «Городской сад» будут продолжаться около десяти дней. После этого ее вернут в трамвайное расписание.