Челябинцы закупились мангалами, тентами и теплицами перед майскими праздниками

Продажи товаров для отдыха на природе выросли на 16%

В апреле жители Челябинска начали активно готовиться к отдыху на природе на майских праздниках. Перед длинными выходными на платформе «Авито» резко возросли продажи товаров для дачи, рыбалки и приготовления мяса по сравнению с мартом-2025, сообщили в пресс-службе компании.

Продажи мангалов выросли на 57% по сравнению с предыдущим месяцем. Челябинцы выбирали как обычные мангалы стоимостью около шести тысяч рублей, так и мобильные варианты, цена которых не превышает тысячи. Спрос на гриль возрос на 33%. Челябинцы отдавали предпочтение большому передвижному грилю, работающему на углях. Последние, кстати, покупали чаще на 37% по сравнению с мартом.

«На 27% выросли продажи решеток для гриля. На 11% — продажи шампуров. Помимо шашлыков, жители Челябинска собираются готовить в этом сезоне плов, шурпу и другие блюда в казане — их продажи выросли на 10%»,— рассказали аналитики.

Те, кто мясу предпочитает рыбу, в апреле начали активно готовиться к рыбалке. Продажи спиннингов выросли на 33%, удочек — на 3%.

Судя по тому, что в апреле также резко вырос спрос на тенты, палатки и походные рюкзаки, челябинцы на майские праздники отправятся в многодневные походы.

Но самым популярным местом, похоже, будут сады и огороды: продажи арочных теплиц в апреле выросли в 2,5 раза. В два раза чаще стали покупать грабли. Спрос на вилы вырос на 50%, лопаты — на 18%. Эксперты отмечают, что покупатели отдают предпочтение как дорогому инвентарю, так и бюджетным вариантам.

В среднем спрос на товары для отдыха на природе в апреле вырос на 16% по сравнению с мартом.

Ранее мы напомнили, как южноуральцы будут отдыхать и работать в мае.