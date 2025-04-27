Челябинцев ждут две подряд короткие рабочие недели

Как будем отдыхать в майские праздники

Предстоящие две рабочие недели будут короткими: работать придется всего по три дня, а отдыхать — по четыре. Длинные выходные связаны с празднованием Первомая и Дня Победы, напоминает ИА «Первое областное».

Короткой будет уже предстоящая неделя с 28 апреля по 4 мая. Рабочими будут 28-е, 29-е и 30-е апреля. При этом рабочий день в среду, 30-го, будет сокращен на один час. Выходными будут с 1-го по 4-е мая включительно — с четверга по воскресенье.

На неделе с 5-го по 11-е мая челябинцев также ждут три рабочих дня с 5-го по 7-е и четыре выходных — с 8-го по 11-е мая. Кстати, отдыхать 8 мая перед Днем Победы мы будем благодаря переносу выходного дня с воскресенья, 23 февраля.

Ранее мы рассказывали, почему брать отпуск в мае, пусть даже кратковременный, невыгодно.