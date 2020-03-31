Челябинцы вышли на балконы и начали петь песни

«Концерт» прозвучал в одном из домов в ЖК «Святогор».

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Кто-то скучает дома во время нерабочей недели, кто-то продолжает паниковать, а кто-то остаётся позитивным и заряжает своим хорошим настроением окружающих. Например, жильцы ЖК «Святогор» в Челябинске, последовав примеру итальянцев, выходят на балконы и поют песни.

«Сегодня пели „Катюшу“, завтра обещают „Журавли“. Карантин — отличный повод познакомиться с соседями!»— пишет пользователь Денис Ни, выложивший в сеть видео «концерта».

Как выяснилось, видео сняли очевидцы, живущие в доме напротив, и выложили в общедомовой чат. Жильцы окрестных домов, как взрослые, так и дети, остались в восторге от такого концерта и уже с нетерпением ждут следующий. А кто-то даже сам хочет поймать свой «звёздный час».

«Как круто! Если вдруг совсем не разрешат выходить из дома, тоже на балконе петь начну»,— написала Мария Цуркан.

А кто-то даже пожалел, что окна у них выходят на другую сторону, и концерта не видно и не слышно.

А как вы проводите карантин?

Видео «концерта» можно посмотреть ниже.