Челябинцы выбирают тему ледового городка на 2027 год

Голосование идет на платформе обратной связи

Жителям Челябинска предложили пять тем для оформления ледового городка, который появится на площади Революции в конце декабря, передает журналист ИА «Первое областное информагентство» из мэрии.

На выбор представлены следующие концепции: «Челябинск — культурная столица России», «Вокруг света за 80 дней», «Зимняя сказка», «Герои произведений Эдуарда Успенского» и «Герои произведений Корнея Чуковского». Тема, набравшая большинство голосов, и ляжет в основу проекта.

Голосование уже стартовало на платформе обратной связи и продлится до 10 мая включительно. Стоит отметить, что 2027 год Челябинск встретит в новом статусе культурной столицы.

Напомним, прошлой зимой ледовый городок был посвящен 290-летию Челябинска.