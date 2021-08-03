Челябинцы выбирают проект благоустройства площадки вместо автовокзала у ДС «Юность»

Опрос проходит до 11 августа

В Челябинске администрация города запустила онлайн-опрос по благоустройству площади перед Дворцом спорта «Юность». Жители помогут выбрать проекты обновления пространства на месте бывшего автовокзала. Мэрия обещает разработать проекты благоустройства вместе с архитекторами, основываясь на пожеланиях горожан.

Анкетирование продлится до 11 августа.

«Возле Дворца спорта „Юность“ больше нет вокзала, его перенесли. Теперь на месте вокзала и ларьков будет современное благоустроенное пространство. Администрация Челябинска и администрация Центрального района совместно с архитекторами разработают проект благоустройства. Мы хотим узнать, как вы используете данное пространство и что хотите там видеть. Это поможет нам при проектировании будущего благоустройства», — обратились к челябинцам представители мэрии.

Между тем, в городе уже обсуждали три дизайн-проекта благоустройства пространства у «Юности». Больше всего – 2 589 голосов набрал вариант комплексных работ: асфальтирование территории, озеленение. Там появятся деревья лиственных пород — липы, ивы, яблони, а также кустарники — кизильник, барбарис, боярышник. Второй эскиз предлагал озеленение хвойными породами деревьев и тротуарную плитку, а третий — комбинацию предложенных ранее вариантов.

Теперь по выбранному эскизу будет разработан проект обновления пространства. В анкете челябинцам предлагают оценить степень безопасности территории, озеленение, ухоженность, транспортную доступность и другие параметры.

