Челябинцы выбирают подарки на китайский Новый год

В столице Южного Урала продают антиквариат и сувениры

Новый, 2025 год по восточному календарю начнется сегодня, 29 января. Праздник весны, или Лунный Новый год, — один из самых значимых и широко отмечаемых в Китае. Традиционно в этот день дарят красный конверт с деньгами. Что могут подарить своим близким челябинцы, читайте в материале ИА «Первое областное».

Постоянной даты китайского Нового года нет, она переходящая — первый день года приходится на второе полнолуние зимнего солнцестояния. Символом 2025 года стала зеленая деревянная змея.

В азиатских странах, как и в России, принято перед Новым годом тщательно убираться дома, также выкидывать ненужные вещи и отдавать долги. В Китае украшают квартиры обычно в красных тонах, так как легенда гласит, что древнее чудище боится этого цвета. Праздновать Новый год принято громко — с фейерверками и уличным театром.

В Челябинске про китайский Новый год тоже не забывают. Особенно те, кто имеет деловые связи с Китаем или интересуется китайской культурой. Поздравления коллег из Китая могут быть хорошим способом укрепить деловые отношения и показать уважение к их традициям.

ИА «Первое областное» изучило самые необычные предложения с подарками на платформе «Авито».

Китай издревле известен своим фарфором: искусные мастера создают изящные чашки, великолепные статуэтки, столовые сервизы и даже украшения. На онлайн-платформе нашлось много предложений. У сервизов, декоративных тарелок, статуэток и ваз большой ценовой разбег — от 10 рублей до 120 тысяч рублей.









Для любителей антиквариата на «Авито» тоже много чего есть. Например, шкатулка-тайник за 7900 рублей или винтажная пудреница из натуральной кожи за 1300 рублей.









Тем, кто хочет сделать не только приятный, но и полезный подарок, рекомендуем обратить внимание на китайские шары Баодинг. Считается, что вращение шаров помогает развивать ловкость рук, стимулирует нейронную активность мозга и снижает уровень стресса. Стоимость товара на «Авито» — 5 тысяч рублей.





Для коллекционеров холодного оружия на сайте есть традиционный китайский меч династии Хан. Его стоимость — 4550 рублей.





Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как отметить китайский Новый год в Челябинске.