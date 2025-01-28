Где отметить китайский Новый год в Челябинске

Делимся локациями на праздник

Китайский Новый год в 2025 году наступит 29 января, именно в ночь на этот день Змея «вступит в свои права». Готовиться к празднику китайцы начинают заранее, а отмечать будут целых две недели, до середины февраля. Челябинск решил не отставать от яркого торжества. Где и как отметить китайский Новый год южноуральцам — рассказываем.

ЧелГУ

Факультет Евразии и Востока отпразднует китайский Новый год 29 января (16+). Для участников включат фильм на китайском языке, проведут мастер-классы и чайную церемонию. Торжество пройдет в актовом зале 11‑го корпуса ЧелГУ по адресу ул. Ворошилова, 4.

Ресторан GONG

Здесь праздновать будут также 29 января. В ресторане китайской кухни подготовят выступление Змеи (видимо, на манер танца дракона), шоу-балет от Debush show и традиционные блюда, которые принесут удачу в новом году. Также на время празднования в Китае, до 12 февраля, готовят специальное меню. Возрастное ограничение 18+.

Ресторан The Center

29 января здесь проведут тематический гастроужин с китайской кухней (18+). На Новый год обещают традиционные праздничные блюда — обязательно рыбу и мясо.

Библиотека Пушкина

В зале «Наука и техника» Центральной библиотеки 29 января проведут мастер-класс «Мешочек со змеей» (12+). Челябинцев научат делать подарочные мешочки, сумку для обуви или шопер с изображением змеи. Материалы предоставляют, но можно принести свой шопер без рисунка, а также кусочки плотных тканей, желательно зеленого цвета.

В тот же день в библиотеке № 8 по адресу Молодогвардейцев, 70а отпразднуют не китайский, но корейский Новый год под названием Соллаль (12+). Для посетителей подготовят традиционные корейские игры, которые остаются популярными среди жителей до сих пор, мастер-класс по созданию бумажных фонариков и квиз о Корее.

«Максимилианс»

В пятницу, 31 января, здесь проведут Макс Фест «Китайский Новый год» (18+). На вечеринке — путешествии в Китай обещают тематические украшения, шоу-номера, выступление кавер-группы «Знакомые» и сопровождение вечера с ведущими.

А 9 февраля здесь пройдет «Сансара fest» (18+) в традициях китайского Нового года. На фестивале будут чайные церемонии, танцы, мастер-классы, маркет с восточными товарами и консультации астрологов.

Материал создан ИА «Первое областное».