Челябинцы выбирали зоны благоустройства на 2027 год на Всероссийском субботнике

Волонтеры убирали мусор и помогали горожанам голосовать за появление новых парков и скверов

Сегодня, 25 апреля, жители Челябинска присоединились к Всероссийскому субботнику и очистили от мусора парки, скверы и общественные пространства, которые были благоустроены по желанию местных жителей. Пока одни волонтеры собирали мусор, другие помогали прогуливающимся челябинцам выбрать новые территории для благоустройства, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Во всех точках субботника работали десятки волонтеров. Они помогали горожанам проголосовать за варианты для благоустройства по программе „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, вынесенные на голосование в этом году»,— уточнили в мэрии.

В каждом районе Челябинска представлены несколько объектов для благоустройства. В Ленинском и Тракторозаводском, например, можно выбрать из трех, в Металлургическом — их двух, а в Центральном — из четырех.

Подобные субботники прошли сегодня во всех муниципалитетах Челябинской области, и везде волонтеры помогали южноуральцам проголосовать за новые объекты благоустройства.

Напомним, голосование стартовало 21 апреля. Отдать свой голос за благоустройство той или иной территории можно на zagorodsreda.gosuslugi.ru и в приложении «Госуслуги Решаем вместе».