Челябинцы вместо работы предпочли бы путешествовать, заниматься хобби и семьей

10% горожан не мыслят жизни без труда

28% челябинцев при отсутствии работы проводили бы время в путешествиях. Больше внимания своему хобби уделяли бы 12% опрошенных. Домашним хозяйством и семьей занимались бы 11% горожан. Такие данные сообщает сервис по поиску работы SuperJob. Аналитики проводили опрос в конце мая — начале июня среди экономически активных жителей Челябинска.

«По 9% респондентов пустили бы свои силы на благотворительность и саморазвитие, трудились бы на огороде. 8% больше занимались бы спортом, 5% — образованием или наукой, 3% — своим здоровьем. По 3% предпочли бы пассивный отдых, развитие собственного бизнеса, написание и чтение книг, любимые дела, изучение иностранных языков, воспитание детей и внуков и живопись. На ремонт и занятия музыкой — по 1%», — добавляют авторы исследования.

Еще 9% челябинцев, если бы не работали, могли бы найти себе другие дела. Среди ответов упоминались рыбалка, посещение театров и музеев, животноводство, ведение блога.

Творчеством, семьей, благотворительностью, собственным бизнесом, чтением книг и воспитанием детей чаще хотели бы заниматься женщины. Мужчины выбирали туризм, огород, спорт и образование

Также специалисты SuperJob выяснили, что без работы не смогли бы жить 10% жителей Челябинска — так сказали 12% мужчин и 9% женщин. Чаще всего об этом сообщали инженерно-технические работники, квалифицированные рабочие, медики, юристы, программисты и дизайнеры. Для таких горожан работа дает уверенность в своей ценности для мира.