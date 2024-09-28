Челябинские атомщики рассказали о своих необычных хобби

Их творческие увлечения помогают самореализации в жизни

Местные «кулибины» — так в Озерске величают сотрудников производственного объединения «Маяк» (входит в госкорпорацию «Росатом»), увлеченных собственными творческими проектами. Ко Дню работника атомной промышленности, который отмечается в России 28 сентября, ИА «Первое областное» выяснило, какие идеи воплощают в свободное от работы время сотрудники ядерного комплекса страны.

Лазером плетет кружево

Озерский атомщик Андрей Хвалько разработал лазерный станок, с помощью которого теперь создает интерьерные шедевры. Один из них — массивная фигура дракона с подсветкой, с помощью которой можно декорировать стены дома или офиса. Выполнена она из прочного материала, детали которого, словно кружево, создают единый образ. Для Андрея творческая мастерская стала настоящим хобби. Здесь он проводит почти все свое свободное время.





Фото Артема Шуварина

Задатки к конструированию наблюдал у себя местный «кулибин» еще давно. 20 лет назад Андрей Хвалько трудоустроился на ПО «Маяк» слесарем-ремонтником, за годы работы вырос до инженера-технолога второй категории. На «Маяке» когда-то токарем работал его отец. Так сложилась трудовая семейная династия, а любовь к изобретениям у Хвалько — в роду.

«На работе я больше всего люблю заниматься новыми изделиями, вникать, узнавать новые процессы. На завод иду всегда с хорошим настроением: коллектив за эти годы стал настоящей семьей», — говорит он.

В уютной мастерской Андрей вытачивает на станке подвесы для медалей, интерьерные панно, фамильные гербы и другие изделия из дерева. Бывает, что привлекает к творческому процессу сына.

«Одно из моих изделий будет посвящено Дню работника атомной промышленности. В этот праздник я желаю коллегам крепкого уральского здоровья, семейного благополучия, успехов в работе и главное — мирного неба над головой», — обратился к коллегам Андрей Хвалько.

Может остановить мгновение

Оператор производства одного из заводов «Маяка» Денис Бурчик собрал уникальную коллекцию фотоаппаратов, в числе которых как отечественные «мыльницы», так и зарубежные камеры. Всего в коллекции порядка 40 экземпляров. Интерес к такой технике появился задолго до идеи о коллекционировании. Еще будучи мальчишкой в астрономическом кружке он делал снимки на советскую пленку в бабинах. Тогда Денис снимал планеты, звезды и пытался поймать в кадр летящий метеорит. В его семье в советские годы был фотоаппарат «Зенит-Е» — ценная вещь для того времени.

«Можно сказать, семейная реликвия, и мое увлечение началось именно с него. Потом стало интересно посмотреть, как развивалась фотография», — говорит атомщик со стажем Денис Бурчик.

В настоящее время Денис в основном снимает природу. На его страничке в соцсети «ВКонтакте» можно посмотреть работы, снятые на различные марки техники. В коллекции есть фотоаппараты «Смена-8» и «Смена-8м», «Зениты».





Фото Евгения Гецева

Самый старый фотоаппарат — «Фотокор». Он выпускался в 30-е годы двадцатого века в Ленинграде. На эту же камеру в свое время снимал Игорь Васильевич Курчатов. И в этом тоже есть своеобразная преемственность, ведь для работников атомной промышленности великий ученый-ядерщик, долгие годы проработавший на Южном Урале, знаковая личность в истории создания ядерного щита России.

Памятник Игорю Курчатову установлен в столице Южного Урала, в честь него названы улица и аэропорт Челябинска. Уральский период научной деятельности Игоря Курчатова начался с участия в выборе площадки под строительство первенца атомной промышленности — завода № 817 (позже ПО «Маяк»), ввода в эксплуатацию первого промышленного атомного реактора «А-1» («Аннушка»), наработки на нем плутония-239 (ключевого компонента для первой атомной бомбы).

О великом ученом помнят и сегодня, в честь него открывают выставки, проводят форумы и конференции, возле памятника Игорю Курчатову организуют мероприятия всероссийского масштаба — спортивные состязания и крупные культурные события, как фестиваль классической музыки «Курчатов Фест».

Изучил 10 тысяч иероглифов

Житель Озерска Иван Долгушин, который в группе технического перевода ЦЗЛ ПО «Маяк» работает менее года, увлекся изучением китайского языка задолго до работы на предприятии.

«В китайском языке, по последним данным, более 50 тысяч иероглифов. Чтобы читать газеты, интернет, надо знать от двух до трех тысяч иероглифов. Чтобы овладеть китайским на уровне, приближенном к носителю языка, мне пришлось выучить почти десять тысяч (!) иероглифов», — говорит он.

По его словам, для китайцев русские, европейцы и австралийцы «на одно лицо». Большинство китайцев на слух не могут отличить русскую речь от английской, французской или испанской.





Фото Евгения Гецева

«Национальная черта китайцев — прагматизм: во всем должна быть выгода. И это заметно даже на бытовом уровне. Китай строит свои отношения с любой страной по принципу обоюдной выгоды или, как говорят китайцы, „винь-винь-полиси“. Обе стороны должны выигрывать от взаимодействия», — рассказывает Иван.

Родом Иван Долгушин из Снежинска и понятно, что владеют профессионально китайским языком там единицы. Не самый популярный иностранный язык для изучения у молодежи, но последнее время интерес у лингвистов к нему растет. Первое знакомство с китайским языком произошло у Ивана на факультете «Регионоведение» Южно-Уральского госуниверситета, где он получал высшее образование. Четыре года из семи профессионального обучения он провел в Китае. Языковые навыки совершенствовал в университете города Цзиньхуа провинции Чжэцзян.

«Главное преимущество — языковая среда. Все лекции в университете шли на китайском. Не было такого, что если что-то не понял, то преподаватель повторит на английском. Было трудно, но это и помогло мне в изучении языка и других дисциплин», — говорит он.

Строитель-атомщик обустроил сад

Почетный строитель атомной промышленности Анатолий Хомяков почти полвека посвятил строительному ремеслу, 20 лет из которых проработал в управлении капитального строительства ПО «Маяк». Он участвовал в возведении сложных строительных объектов на Урале, в Магадане и Гурьеве.

В молодые годы возглавлял студенческий строительный отряд «Ермак». После окончания вуза ему предложили работу в городе Челябинск-40. Свою строительную карьеру Анатолий начинал в Уральском отделении ВНИПИЭТ, в котором проработал 15 лет. В 2002 году Анатолий Хомяков трудоустроился на «Маяк» в отдел капитального строительства, где проработал долгие годы.

«Как после обучения в вузе нас позвали работать в закрытый город, так спустя какое-то время мы с супругой приобрели здесь свой сад. Для нас это всегда было место силы, здесь отдыхали всей семьей. И сейчас приезжают к нам дети и внуки в сад. Выращиваем на участке разные сорта винограда и абрикосов», — говорит Анатолий Хомяков.





Пресс-служба ПО «Маяк»

По его словам, в душе он с детства был строитель, поэтому и в саду сидеть сложа руки не получается. Всегда хочется что-то улучшить, обустроить, подправить...

«Многие удивляются, как мы выращиваем виноград в уральском климате? А у нас винограда не один сорт растет — есть „Изабелла“, „Кишмиш“, „Памяти Домбковской“. Абрикосы похуже растут на Урале, в этом году вообще холодная весна загубила половину урожая абрикосов. Но мы не гонимся за урожаем, для нас это образ жизни сейчас», — рассказывает Анатолий Григорьевич.

Труд Анатолия Хомякова отмечен благодарностью и почетными грамотами госкорпорации «Росатом». Он ветеран атомной промышленности, награжден знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью» III степени.

«Я по-прежнему общаюсь с бывшими коллегами, поддерживаю связь с одногруппниками из института, товарищами из стройотряда. Видимся, созваниваемся и никогда не забываем поздравить друг друга с профессиональным праздником», — уточнил Анатолий Хомяков.

Помощь в подготовке публикации оказали пресс-служба ПО «Маяк» и редакция газеты «Вестник Маяка».