Челябинцы увлеклись волейболом, хоккеем и футболом осенью-2024

Какие еще виды спорта на пике популярности

Этой осенью жители Челябинска серьезно увлеклись спортом. В разные секции они отправляют не только детей, но и сами посещают их с удовольствием. Самым популярным видом спорта стал волейбол — спрос на тренеров вырос в четыре раза по сравнению с летом. Аналитики «Авито Услуг» рассказали, на какие еще виды спорта значительно возрос спрос за последние два месяца.

«Рост популярности спортивных секций среди челябинцев отражает стремление к активному и здоровому образу жизни. Так, за два месяца спрос на тренеров по волейболу вырос в четыре раза, на занятия по хоккею — в 3,8 раза, по футболу — в два раза, а на уроки по шахматам — на 52%»,— рассказал руководитель категории «Обучение» Игорь Санников.

Возросла среди челябинцев популярность танцевальных секций. Разным танцам обучаются и дети, и взрослые. Многие отмечают, что для них занятия танцами — возможность не только обучиться новому навыку, но и улучшить самочувствие.

На 22% увеличился спрос на единоборства. Ими также занимаются и дети, и взрослые, развивая дисциплину, уверенность в себе и психологическую устойчивость.

Популярен этой осенью стал и большой теннис: этим видом спорта занимаются на 18% челябинцев больше, чем минувшим летом. Считается, что большой теннис способствует развитию выносливости и координации.