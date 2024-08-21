Челябинцы теряют домашних животных, но продолжают гулять с питомцами без поводков

Страдают из-за человеческой халатности и собаки, и кошки

Большинство челябинцев, около 73%, хотя бы раз теряли своих питомцев. В основном убегают четвероногие во время прогулок без поводков или самовыгула. Кошки теряются из-за того, что хозяева не торопятся ставить сетки на окнах. И даже исчезновение любимца не меняет отношение южноуральцев к безопасности и сохранности домашних животных. Страшной статистикой поделилась с корреспондентами нашего информагентства Группа «Ренессанс Страхование».

Так, собак теряет восемь хозяев из десяти, кошек — семь. И почти 50% опрошенных челябинцев теряли питомцев два и более раз. С собаками это происходит во время прогулок без поводка (60%), в праздники, когда животное пугается фейерверка (50%), на даче (36%). Реже — из-за самовыгула. С такой проблемой сталкиваются чаще владельцы кошек.

Свыше 60% опрошенных челябинцев лишались котов, когда выпускали погулять по двору или даче. Вторая распространенная причина потери — отсутствие сеток на окнах (59%), в том числе прочных «антикошек» (33%). Но теряют челябинцы своих хвостатых и во время прогулки на шлейке — четверть хозяев не удержали кошек даже, казалось бы, со специальной экипировкой.

Напомним, потерянные животные часто попадают в приюты, где хозяева могут их отыскать. Весной этого года наш корреспондент побывала в одном из таких прибежищ для брошенных или потерявшихся собак. Там они надеются обрести настоящий дом и ждут гостей каждую субботу.