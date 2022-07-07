Челябинцы сутки стояли в пробке на границе с Грузией

Жара, драки и очередь в 12 километров. Девушки рассказали, что творилось у таможни

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Две путешественницы из Челябинска сутки стояли в пробке на КПП Верхний Ларс. В отпуск в Грузию Даша Ярошенко и Катя Пруденко отправились на своем авто. Чтобы покинуть страну, им пришлось выстоять 12-километровую очередь. Девушки рассказали, что творится на границе.

В очередь Даша и Катя встали 5 июля в 10:00 утра. Попасть в Грузию им удалось только на следующее утро. В очереди стояли и ночью. В обратную сторону пробки не было.

Еще по дороге из Челябинска девушки прочитали на форумах о гигантской очереди к таможне, но все равно решили рискнуть. Путешественницы надеялись как-то проскочить, но скоро поняли, что это плохая идея. Многие автомобилисты обгоняли пробку по встречной полосе, но через пару километров сотрудники ГИБДД разворачивали нарушителей и приходилось возвращаться в конец.

Ситуацию усугубила жара. За окном — 30 градусов. Многим в пробке становилось плохо, неоднократно к машинам приезжала карета скорой. Кондиционеры в машинах старались не включать.

«Машины вокруг закипали от перегрева. Мы опасались этого, и поэтому не включали кондиционер, постоянно глушили машину, чтобы не нагружать движок. К тому же нужно было экономить топливо, вокруг ни одной заправки», — рассказывает Дарья Ярошенко.

Даша Ярошенко и Катя Пруденко в пробке на границе с Грузией

В окрестностях не было не только заправок, но и туалетов или магазинов. Девушки готовили тушенку с гречкой на горелке.

Уставшие люди чуть ли не дрались за место в очереди. Кому-то удавалось проскочить мимо ГАИ. Фуры объезжали пробку по обочине в 10 сантиметрах от автомобилей. У Даши через десять часов такого режима разболелась голова от выхлопов.

«Сложнее всего было тем, кто ехал с детьми и животными... Не представляю, каково им было в авто», — размышляет Дарья.

Даша и Катя сидели за рулем по очереди. Пока одна медленно двигается в очереди со скоростью пять метров в два часа, вторая гуляет по окрестностям и смотрит, что происходит впереди. Хуже приходилось водителям, которых некому подменить.

«Передо мной в машине водитель уснул и авто с горки покатилось назад прямо на меня. Чуть не врезался в нас, пришлось ему сигналить», — рассказывает Даша Ярошенко.





В ФСБ России считают, что пробка на КПП в Верхнем Ларсе образуется из-за большого потока машин, летом их всегда много. На КПП тринадцать линий пропуска, их пропускная способность — 400 автомобилей в сутки.

«Все пропускные линии работали, они пропускали очень быстро. На наш взгляд, проблема было в том, что местные жители (из Северной Осетии, 15-й регион) лезут без очереди, гаишники их пропускают и образуются заторы», — рассуждают путешественницы.





К КПП девушки из Челябинска подъехали только через сутки

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