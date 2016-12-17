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Челябинцы спели на английском языке жестов в уникальном клипе

Челябинцы спели на английском языке жестов в уникальном клипе
клуб , «Наше место» , жестовое пение , «Равный равному»
16.12.2016 16:51:35

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21 Декабря 2016, 18:30

Помощь в создании видео оказал Максим Фадеев.

Музыкальный клип для людей с ограничениями слуха снял челябинский клуб «Наше место». Авторы рассказали 3 истории, объединенные одной темой, и объяснили всем, что достаточно пересечь линию и взглянуть на небо, чтобы ощутить радость жизни. Помощь актерам и создателям оказал режиссер Максим Фадеев.

Челябинский клуб «Наше место» доказал силу человеческого духа в своем музыкальном клипе. «Философский фильм-миниатюра» на музыку Максима Фадеева объединил несколько непохожих историй об обиженном мальчике, юном защитнике глухонемой девушки и рисковом байкере. У миниатюр предполагался печальный финал, но ход сюжета полностью менялся с появлением в истории ангела-хранителя. Он, являясь обычным человеком, помогал героям «Пересечь линию», и после они радостно подпевали Максиму Фадееву на крыше многоэтажки. Однако актеры использовали не голос, а английский язык жестов.

— Когда мы вышли с предложением к Максиму Фадееву, он не только был рад тому, что его песня будет исполнена таким необычным образом. Он предложил поучаствовать в нашем проекте. При выборе песни нам было важно, чтобы ее исполнял популярный российский артист. Мы всегда стараемся вовлекать в наши проекты известных людей, обращая внимание на то, чем занимаемся — социализацией молодежи с инвалидностью, — сообщила сайту «Первый областной» руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова.

В съемках клипа приняли участие волонтеры, друзья и члены клуба «Наше место». Многие из них, например, юный Александр Юкаев, сами имеют ограничение здоровья. Однако недуги не помешали авторам и актерам работать наравне со всеми. На несколько минут в клипе появился и российский продюсер Максим Фадеев. Он назвал людей с ограниченными возможностями сильными воинами, а после произнес фразу на языке глухонемых, обращаясь ко всем людям.

Отметим, клип презентовали публике 15 декабря. За сутки его посмотрели более 600 человек. Режиссером выступил Эдуард Ершов, студент ЧГИКа и участник проекта «Равный равному».

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