Челябинцы спели на английском языке жестов в уникальном клипе

Помощь в создании видео оказал Максим Фадеев.
Музыкальный клип для людей с ограничениями слуха снял челябинский клуб «Наше место». Авторы рассказали 3 истории, объединенные одной темой, и объяснили всем, что достаточно пересечь линию и взглянуть на небо, чтобы ощутить радость жизни. Помощь актерам и создателям оказал режиссер Максим Фадеев.
Челябинский клуб «Наше место» доказал силу человеческого духа в своем музыкальном клипе. «Философский
— Когда мы вышли с предложением к Максиму Фадееву, он не только был рад тому, что его песня будет исполнена таким необычным образом. Он предложил поучаствовать в нашем проекте. При выборе песни нам было важно, чтобы ее исполнял популярный российский артист. Мы всегда стараемся вовлекать в наши проекты известных людей, обращая внимание на то, чем занимаемся — социализацией молодежи с инвалидностью, — сообщила сайту «Первый областной» руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова.
В съемках клипа приняли участие волонтеры, друзья и члены клуба «Наше место». Многие из них, например, юный Александр Юкаев, сами имеют ограничение здоровья. Однако недуги не помешали авторам и актерам работать наравне со всеми. На несколько минут в клипе появился и российский продюсер Максим Фадеев. Он назвал людей с ограниченными возможностями сильными воинами, а после произнес фразу на языке глухонемых, обращаясь ко всем людям.
Отметим, клип презентовали публике 15 декабря. За сутки его посмотрели более 600 человек. Режиссером выступил Эдуард Ершов, студент ЧГИКа и участник проекта «Равный равному».