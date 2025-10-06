Челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние 6 и 7 октября

Луна максимально приблизится к Земле

Две ночи подряд, с 6 на 7 и с 7 на 8 октября, челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние. Луна будет в фазе полнолуния, а также приблизится максимально к Земле, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Ожидается, что это полнолуние станет одним из самых красивых в этом году. Условия наблюдения спутника будут практически идеальными, он взойдет почти сразу, как уйдет Солнце. По прогнозам, еще ярче луна будет 5 ноября и 4 декабря.

Напомним, ровно месяц назад челябинцы наблюдали «кровавую» луну.