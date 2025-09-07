Сегодня жители Земли наблюдают за редким астрономическим событием — полным лунным затмением. Журналисты Первого областного и наши читатели делятся снимками ночного неба.
На Южном Урале наступила ясная ночь. Все происходящее в космосе как на ладони.
Сначала луна, как и полагается, была белой.
Диск луны постепенно начала закрывать тень земли.
А так луна выглядит из Шанхая. Ее сняли читатели Первого областного. Тень Земли нависает на луну сверху.
Это снова Челябинск, и луна уже практически не видна.
Когда затмение стало полным, луна не пропала из вида, а окрасилась в багрово-красный цвет. Именно из-за этого астрономы и назвали ее «кровавой».
На этих снимках уже заметно, что тень переходит на правую сторону.
Постепенно тень уйдет в сторону, а луна станет белой, как раньше.
Последний раз «кровавая» луна была видна на небе семь лет назад. Так что, можно сказать, что сегодня мы наблюдаем за историческим явлением.