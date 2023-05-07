Челябинцы смогут добраться до дома на общественном транспорте после салюта 9 мая

Как и откуда будут следовать автобусы, трамваи и троллейбусы

После фейерверка 9 мая жители Челябинска смогут добраться до дома на общественном транспорте. Как сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусы, трамваи и троллейбусы будут сосредоточены неподалеку от мест, где горожане традиционно смотрят салют.

«Воспользоваться можно автобусами №№ 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 51, 64, 71, КМ, 483, а также троллейбусами и трамваями, которые продолжают работу после 22:30 и проходят вблизи мест, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк»,— сообщили в учреждении.

Так, в районе остановки «Теплотехнический институт» будет сосредоточен следующий транспорт:

трамвай № 16, который будет следовать до Чичерина;

автобус № 8 — до Академика Королева;

автобус № 9 — до Мамина;

автобус № 34 — в Чурилово по Комарова и Трашутина;

автобус № 483 — в Старокамышинск по Кирова, Свободы, Гагарина, Новороссийской.

От остановки «Калинина» по улице Кирова до ЧМК и до Колющенко пойдет трамвай № 3, а по Свердловскому проспекту — троллейбус № 12 (до Молдавской), троллейбус № 7 (до ЧМК по Богдана Хмельницкого) и автобус № 71 (до ЧМК по 50-летия ВЛКСМ).

От остановки «Цирк» — трамваи № 3 до Колющенко и № 22 до Чичерина.

От остановки «Торговый центр» по Свердловскому проспекту до АМЗ пойдет троллейбус № 7.

От остановки «Площадь Ярославского» будут следовать трамваи № 3 до ЧМК и Колющенко.

От «ДС „Юность“» — троллейбус № 12, который проследует до АМЗ.

От остановки «Пушкина» можно будет добраться на следующих трамваях:

№ 5 — до Колющенко;

№ 5 — до ЧЭМК;

№ 22 — до Чистопольской.

От остановки «Цвиллинга» около ТРК «Куба» можно будет уехать до Чичерина и Чистопольской на трамваях № 22.

От остановки «Площадь Революции» можно будет уехать на следующем транспорте:



трамвае — до Колющенко;

троллейбусе № 17 — до Молдавской по Молодогвардейцев;

автобусе № 2 — до Петра Столыпина через Шершни и Тополиную аллею;

автобусе № 64 — до Автобусного парка.

От остановки «Алое поле» будут следовать два автобуса и троллейбус:

троллейбус № 17 — до Молдавской по Молодогвардейцев;

автобус № 2 — до Петра Столыпина через Шершни и Тополиную аллею;

автобус № 64 — до Автобусного парка.

От «Многофункционального центра» на улице Труда можно будет уехать на троллейбусе № 14 через улицу Молодогвардейцев и Комсомольский проспект до ЧМК и троллейбусе № 17 до Молдавской через Молодогвардейцев.

От остановки «Полковая» будут следовать автобусы № 8 до Академика Королева и № 71 до Петра Столыпина через улицу 40-летия Победы.

Напомним, на период проведения концерта и салюта с 20:00 до 23:00 9 мая будет перекрыто движение в центре города. Транспорт последует по измененным маршрутам.