Челябинцы слушают детские сказки на виниловых пластинках «Мелодии»

И популярную музыку советских лет

Ровно 71 год назад была основана Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия». До самого распада СССР она оставалась монополистом по производству грампластинок в Союзе. Пластинки «Мелодии» слушали практически в каждом доме. Вы удивитесь, слушают их и сегодня.

Челябинка Евгения Зайцева увлеклась виниловыми пластинками больше года назад — интерес возник на волне общей моды к винилу.

«В моем окружении есть музыканты, которые ценят и музыку, и виниловые пластинки. Мне давно хотелось попробовать. Сначала я стала собирать пластинки: классику, Вертинского, Beatles... Их продавали в букинистическом магазине всего по 10 рублей за штуку. А потом купила современный проигрыватель на маркетплейсе», — рассказала Евгения «Первому областному».

Пластинки Женя достает с полки по выходным, когда не нужно никуда торопиться. Виниловые пластинки не терпят спешки и суеты.

«Если я готовлю на кухне, слушаю музыку в телефоне. Потому что пластинки нужно переворачивать, включать, выключать. Мокрыми руками это не сделаешь. Для винила я оставлю особое время», — признается Евгения.

Купить пластинки в Челябинске — не проблема. Они есть в букинистических магазинах, в антикварных.





«В нашей коллекции около тысячи грампластинок, и, наверное, 90% из них — это фирма „Мелодия“. По жанрам, странам они не разобраны. Люди приходят, просматривают один ящик, покупают пластинку, а через неделю-месяц возвращаются и просматривают другой», — рассказал «Первому областному» совладелец антикварной галереи в Челябинске Эдуард Кононов.

В галерею пластинки сдают другие челябинцы — которым записи больше не нужны, не интересны. Несут классику, зарубежную и советскую эстраду, пластинки с записями разговорного жанра, с уроками иностранного языка.





Цены на винил разные, но очень доступные: пластинки без конверта стоят 50 рублей, с конвертом — в пределах 300 рублей. Ценник также зависит от того, насколько редким является исполнитель.

Особе место в коллекции занимают пластинки с музыкальными сказками: «Волк и семеро козлят», «Золушка», «Бременские музыканты», «Приключения Буратино»... Таких записей, правда, меньше, чем песен и чистой музыки.

«Иногда родители или бабушки-дедушки приводят детей. Говорят: „А вот это мы слушали в детстве“. Выбирай, что тебе хочется послушать сейчас», — говорит Эдуард.





Так что в городе растет новое поколение горожан, кому старый винил так же дорог, как дорог их предкам. И, видимо, не только в Челябинске, так как в прошлом году правопреемник «Мелодии» — ФГУП «Фирма Мелодия» — объявил, что построит в Новосибирске совершенно новый завод по производству винила и будет выпускать около ста тысяч пластинок в год.

Между тем фигурки и бюсты Ленина стали ходовым товаром у челябинских антикваров, правда, бешеной популярности, как у Че Гевары, у вождя нет. В день 155-го дня рождения Ильича мы отправились в антикварную галерею, чтобы еще раз погрузиться в атмосферу тех лет.