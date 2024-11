Молодежь Челябинска возрождает моду на виниловые пластинки

Удовольствие недешевое, но количество фанатов растет

Технологии не стоят на месте, а челябинцы возвращаются к классике. Так, среди горожан становится модно собирать виниловые пластинки и слушать музыку, как раньше, на проигрывателях. Сколько стоит такое удовольствие, где купить последние релизы и советскую эстраду и отличаются ли проигрыватели за девять и 99 тысяч рублей — в материале.

Найти новые виниловые пластинки в Челябинске можно в трех магазинах. В двух из них мы побывали. Выбор в отделах достаточно большой: есть современные исполнители поп и рока, такая классика винила, как Queen, Боуи и AC/DC, сборники саундтреков к фильмам. Вообще, полки пестрят самыми разными яркими обложками, порой даже психоделическими. Средний ценник — 3 тысячи рублей. Но вот верхний предел стоимости иногда улетает в поднебесье.

В магазине на Цвиллинга нам рассказали, что самой дорогой пластинкой была одна за 99 тысяч, правда, владельцы передали ее другим продавцам. Сейчас самую дорогую назвать не смогли, а мы нашли сборник альбомов Дэвида Боуи, выпущенных с 1992 по 2001 годы, за 33 тысячи.

Из того, на чем задерживается взгляд: саундтрек к Barbie за 4 тысячи, Pink Floyd за 20 тысяч, 30 Seconds to Mars за 6600 рублей, Imagine Dragons за 5800. Можно найти альбомы «Кино», «Короля и шута», Sia. Исполнителей тут на любой вкус.

Помимо новинок, на полках есть и советские издания: эстрада, малоизвестные артисты стран соцлагеря, читки актеров. Средняя цена — 400—800 рублей. Здесь же и компакт-диски, но их берут неохотно: владельцы приняли товар после закрытия «Уралтона», но челябинцы все-таки отдают предпочтение винилу. Все CD по 400 рублей.

«В последнее время стала молодежь ходить, но берут обычно по одной пластинке, потому что это хобби дороговато. Чаще всего спрашивают в подарок — друзьям на день рождения», — рассказали нам.

При нас в магазин зашли двое: мужчина и женщина. Оба пластинки не взяли, но внимательно осмотрели несколько витрин, будто проверяя полки на предмет новых поступлений. В магазине говорят, что старая гвардия фанатов грампластинок обширна и чаще всего приходят уже «постоянщики». Для них и на заказ готовы работать: если нет чего-то в наличии, то обязательно привезут.

Похожая ситуация — и в магазине на улице Советской, куда ходят чаще всего одни и те же лица. Хотя и здесь в последнее время отмечают наплыв молодежи. Причем заглядывают те, кто разбирается и в музыке, и в проигрывателях: знают, что хотят и какого качества.

«Я хоть и работаю здесь, а сам музыку слушаю в цифре, через наушники. Но другие люди... прям постоянно покупают», — поделился сотрудник магазина.

Но больше всего покупателей не в самом салоне, а на сайте — там пластинки разбирают со скоростью ветра. Правда, в магазине поделились, что мода возрождается уже года с 12‑го, сейчас же это становится популярнее из-за недорогих современных проигрывателей. Но их нам тут же раскритиковали: и звук плохой, и дорогие пластинки могут испортить.

«Это не проигрыватель, это так, игрушки. Новая игла только стоит от 70 до 500 тысяч рублей, а тут эти аппараты „три в одном“ с маркетплейсов идут по 10 тысяч. Качество звука на них — хуже некуда», — признались в магазине.

Нам подсказали, что лучше всего выбирать проигрыватель от 120 тысяч, и то это будет «базовый» аппарат, то есть неидеальный.

Самая дорогая пластинка сейчас — Cressida — Asylum. За 50 тысяч рублей ценителей ждет находка «с едва заметными микроскопическими царапинками и тремя негромкими щелчками на треке A2», как сказано в небольшой пояснительной записке. Есть и винил Black Sabbath за 75 тысяч, но он не представлен в зале.

В среднем же здесь пластинки тоже по 3—4 тысячи рублей. Ценник на некоторые стартует от тысячи. Из того, на что падает глаз: Led Zeppelin, The Beatles, Adele. Для любителей поп-музыки стоят Леди Гага и Мадонна, для рокеров — Depeche Mode, Оззи Осборн, Pink Floyd, Nazareth (к слову, автографы четырех участников группы продают в Челябинске за 150 тысяч рублей). Для ностальгирующих по 2007‑му больше подойдут Nirvana, Linkin Park, Green Day. Есть и тот же самый сборник Боуи Brilliant Adventure. Как и в магазине-конкуренте, он обойдется фанатам в 33 тысячи рублей.

Есть здесь и б/у пластинки. Собирают не с населения, а «по своим каналам». Каким — секрет не раскрыли.

Для тех, кто хочет влиться в культуру винила, но не готов отдавать десятки тысяч рублей, есть выход — антикварные лавки. Правда, сюрпризов тут не ждите: в основном советская эстрада, сборники тематических песен к праздникам. Попадается классика а-ля Шопен, Чайковский, Моцарт, правда, сильно исцарапанная. Но нас попросили не беспокоиться: если плохой проигрыватель может испортить пластинку, то обратного процесса можно не бояться — нужен очень разбитый и расцарапанный экземпляр, чтобы убить аппаратуру. А обычные советские «Мелодии», которые пылились в шкафах, спокойно можно включать. В антикварных они будут в среднем по 200—400 рублей.

Еще один «канал» покупки — букинисты. В одной лавке мы нашли все пластинки за 10 рублей, но репертуар соответствующий: болгарские мотивы, неизвестные исполнители. Правда, попались Антонов и Высоцкий. Так скажем, для своих поклонников.

Еще одна платформа — это «Авито». Здесь цена пластинок начинается от 25 рублей (и подписано: идеально для поделок, декора или свадебных приглашений). Самые дорогие в Челябинске — лот виниловых пластинок и катушек для проигрывателя с песнями Высоцкого (100 тысяч), The Beatles Box из 16 альбомов (80 тысяч), 6 пластинок Whitesnаke (60 тысяч). За один альбом цены доходят до 14 тысяч (Pink Floyd, The Doors), 15 тысяч (Saluki, The Beatles, BT, A-HA), 20 тысяч (2PAC) и 30 тысяч рублей (Sade).

К слову, моду на винил подхватывают и заведения Челябинска. Поэтому горожане могут бесплатно послушать пластинки в барах, ресторанах, библиотеках и клубах любителей музыки. А в некоторых локациях их можно расписывать и оформлять как детали интерьера.