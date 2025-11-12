Челябинцы сэкономили 5 млн рублей за 1,5 месяца при оплате проезда по СБП

Скидка будет действовать до конца декабря

Жители южноуральской столицы с 1 октября по 11 ноября 2025 года сэкономили более 5 миллионов рублей при оплате проезда в общественном транспорте через систему быстрых платежей. Это стало возможным благодаря акции Национальной системы платежных карт (НСПК).

Для получения скидки — 9 рублей с каждой поездки — пассажирам необходимо считать QR-код или приложить смартфон к NFC-табличке, которыми оборудованы на сегодня 50 маршрутов городских автобусов и трамваев. Деньги за поездку списываются автоматически с учетом скидки.

Как пояснил представитель НСПК, экономия для пассажиров не сказывается на поступлениях перевозчику — он получает полную стоимость проезда. Разницу компенсирует Национальная система платежных карт.

Акция продлится до конца декабря. Власти города выражают надежду, что она станет стимулом к переходу большего числа граждан на безналичные платежи.

К слову, южноуральцы с января по июнь 2025 года совершили 792 миллиона безналичных платежей. Их общая сумма превысила 1 миллиард рублей.