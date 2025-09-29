Проезд в Челябинске подешевеет на 9 рублей при оплате через СБП

При помощи QR‑кода или NFС стоимость проезда составит 28 рублей

С 1 октября и до конца года стоимость проезда в общественном транспорте снизится на 9 рублей при оплате через систему быстрых платежей (СБП). Теперь поездка обойдется в 28 рублей, если расплачиваться по QR-коду или NFC, сообщили в городском МУП «Служба организации движения».

Все автобусы и трамваи в городе оснащены NFC-табличками для бесконтактной оплаты. По словам заместителя главы города Дмитрия Агеева, внедрение NFC-табличек было завершено в мае. Он также выразил надежду, что снижение цены станет стимулом для перехода к безналичным расчетам.

Для получения скидки пассажирам необходимо считать QR-код или приложить смартфон к NFC-табличке. Стоимость поездки будет списана автоматически с учетом скидки.