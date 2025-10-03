Челябинцы считают, что идеальный учитель должен быть терпеливым и добрым

33% горожан считают профессию педагога престижной

Челябинцы назвали ключевые качества, которыми, по их мнению, должен обладать идеальный школьный педагог. В тройку главных достоинств учителя горожане включили профессионализм, терпение и доброту, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Также респонденты высоко ценят в педагогах любовь к детям и стрессоустойчивость (по 15%), а каждый восьмой (12%) считает важным, чтобы учитель любил свою работу.

Опрос выявил гендерные различия в ожиданиях от педагогов. Для мужчин-респондентов в учителе первостепенен профессионализм. Женщины же чаще указывали на такие качества, как любовь к детям и своему делу, ответственность, тактичность, честность и справедливость.

Восприятие профессии учителя оказалось неоднозначным. Лишь треть опрошенных (33%) считает педагогический труд престижным в современном мире, аргументируя это тем, что «учителя нужны всегда». Почти половина респондентов (47%) придерживается противоположной точки зрения, а каждый пятый (20%) затруднился с ответом. В комментариях горожане отмечали, что работа педагога заслуживает уважения, но является «совсем не денежной».

Статус учителя по-разному оценивают разные поколения. Респонденты старше 45 лет гораздо чаще считают профессию престижной (42%), чем молодежь до 35 лет (23%). Различия есть и в зависимости от уровня образования: среди обладателей дипломов вузов престижным учительский труд считают 37%, среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 32%.

Большинство челябинцев (56%) уверены, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. О его повышении сказали лишь 13% респондентов, а каждый пятый (20%) считает, что он остался неизменным.