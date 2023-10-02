Челябинцы разобрали практически все сертификаты на бесплатные путешествия для детей

До конца года 10 тысяч школьников отправятся в путешествие по родному краю

В пятницу, 29 сентября, в Челябинской области стартовала раздача сертификатов на бесплатные путешествия для детей. Отправиться в двухдневный тур по родному краю до конца декабря смогут 10 тысяч учащихся 5—9-х классов. К понедельнику были разобраны уже практически все социальные сертификаты, но ситуация постоянно меняется. Мы задали организаторам путешествий самые актуальные вопросы родителей.

ПОЯВЯТСЯ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ?

Принять участие в программе путешествий в 2023 году сможет строго определенное число школьников — 10 тысяч. И хотя почти все социальные сертификаты уже разобраны, это не означает, что мест не будет.

«Сейчас мы видим, что некоторые родители пытались получить сертификат несколько раз, в результате за ними забронировано по два, по три места. Эти сертификаты высвободятся и будут предложены другим школьникам», — говорит и. о. заместителя начальника управления координации и развития туризма в Челябинской области Евгения Данилина.

Также по правилам программы после получения сертификата родители должны в течение 14 дней выбрать тур, а после того, как туроператор вышлет им договор, подписать его в течение суток. При нарушении сроков система закрывает доступ к социальному сертификату, и сертификат переходит другому человеку, который стоит следующим по очереди.

«Когда мы раздадим 10 тысяч сертификатов, система будет поставлена на стоп — подать заявку никто не сможет. А когда мы проверим, все ли дети имеют право на поездку и высвободится еще какое-то количество сертификатов, мы снова откроем прием заявок», — замечает Евгения Данилина.

ЧТО ДЕЛАТЬ С «ПОДВИСШИМИ» СЕРТИФИКАТАМИ?

После того как семья отправляет заявку на сертификат, в личный кабинет родителя на портале gosuslugi74.ru приходят два сообщения. Первое — о том, что заявка получила статус «Новое». И второе — с номером сертификата. Есть родители, которым второе письмо не пришло.

«Это значит, что в документах есть какая-то ошибка. Такие заявки мы будем обрабатывать вручную. По регламенту у нас есть на это пять дней. Звонить куда-то не нужно. Просто дождитесь, пока вашу заявку проверят, — ответ придет также на региональный портал госуслуг», — говорит Евгения Данилина.

По словам нашего собеседника, ошибки в заявках встречаются самые разные. Иногда при записи данных свидетельства о рождении родители вводят не римские, а арабские цифры. Иногда путают адрес постоянной и временной регистрации. А бывает и так, что при поступлении в школу родители запретили учебному заведению распространять персональные данные о ребенке по разным информационным системам — таких детей компьютер просто не видит.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ МЕСТ НА ВЕСЬ КЛАСС НЕ ХВАТИЛО?

Уже в пятницу школьники начали выбирать туры для путешествия и отправлять заявки на конкретные даты выезда. В среднем в каждую группу должны записаться 40 человек — школьников и сопровождающих. Но записаться всем классом на один и тот же тур у многих не получается. А поехать хочется со своим классом.

«В прошлом году было много ошибок при вводе персональных данных, когда туры на группу бронировали сами учителя или руководители кружков. Поэтому в этом году принято решение, что именно родитель несет ответственность по заполнению информации о своем ребенке, и групповое бронирование не предусмотрено», — говорит Евгения Данилина.

Но сдаваться не нужно. Во-первых, туроператоры готовы двигать детей из группы в группу. А самое главное — по мере комплектования туров на октябрь будут открываться новые даты туров. И туда можно будет записаться всем классом.

Как получить сертификат на поездку и записаться в бесплатное путешествие, мы подробно рассказали в отдельном материале.