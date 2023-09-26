Школьникам раздадут по 7 тысяч рублей на турпоездки по Челябинской области

Деньги поступят в виде электронного социального сертификата

В пятницу, 29 сентября, стартует выдача социальных сертификатов для школьников на туристические поездки по Челябинской области. Кому достанутся сертификаты, какова их стоимость и в какие туры можно будет поехать, читайте в этом материале.

В бесплатную поездку по Челябинской области смогут отправиться 10 тысяч учеников 5—9-х классов. В прошлом году их отбирали из числа одаренных детей, а этой осенью сертификаты раздадут всем желающим. Главное — проявить расторопность.

Стоимость каждого сертификата составляет 7252 рубля. Получить эти деньги наличкой нельзя. Сертификат можно только обменять на путевку. А к самой путевке предъявляются четкие требования.

«Путевка должна включать минимум одну ночевку в гостиницах категории 3* и выше, пятиразовое питание и не менее двух образовательных программ — экскурсий или мастер-классов», — говорит и. о. заместителя начальника управления координации и развития туризма в Челябинской области Евгения Данилина.

В этом году школьники смогут выбирать тур из 16 направлений, но строго в пределах Челябинской области.

Например, в Миассе детям предложат посетить Ильменский заповедник и Дом пельменя. В Златоусте юные туристы увидят Оружейную фабрику и парк Бажова. В Кыштыме — Белый дом и дом Дружинина, под Саткой — национальный парк «Зюраткуль» и Айские притесы. В Магнитогорске — парк «Притяжение» и местный колледж, где готовят будущих металлургов.

Пять экскурсионных туров рассчитаны на знакомство с Челябинском. Тут ребята из области смогут сходить в Исторический музей, на телецентр, в музей паровозов под открытым небом и даже за кулисы театра.

А теперь расскажем пошагово, как получить сертификат и оформить путевку.

ПЕРВОЕ: ПОЛУЧАЕМ СЕРТИФИКАТ

Получить сертификат можно на региональном портале gosuslugi74.ru. Вход сюда осуществляется с помощью учетной записи ЕСИА (федеральный портал «Госуслуги»).

Для получения нужно выбрать раздел «Получение социального сертификата в сфере туризма».

Электронный сертификат пришлют в личный кабинет на портале, а уведомление о выпуске сертификата — на вашу электронную почту. Выпуск сертификата может занять до пяти дней.

ВТОРОЕ: ОФОРМЛЯЕМ ПУТЕВКУ

После того как получен сертификат, у родителей есть 14 календарных дней, чтобы его активировать.

«Если человек пропустит этот срок, система закрывает доступ к социальному сертификату и сертификат переходит другому человеку, который стоит следующим по очереди», — замечает Евгения Данилина.

Активация сертификата — это выбор тура, в который хочет поехать ребенок.

«Витрина туров» представлена по адресу child-tour.gov74.ru. Здесь можно будет увидеть описание программ и даты выездов. Первые туры запланированы на начало октября, последние — на декабрь 2023 года. Причем многие поездки будут проходить во время учебной недели. Но власти области замечают, что школы в курсе и будут относиться к «прогулам» из-за бесплатных путешествий лояльно.

Родители должны прямо на сайте выбрать тур и дату поездки, на которую будет потрачен сертификат.

ТРЕТЬЕ: ПОДПИСЫВАЕМ ДОГОВОР С ОПЕРАТОРОМ

Договор с оператором придет родителям в электронном виде — никаких бумажных документов. Подписать его нужно также дистанционно.

Для этого нужно скачать на смартфон мобильное приложение «Госключ» (оно доступно в RuStore, Google Play, AppGallery, App Store).

Его советуют скачать заранее.

После того как родители сделают три этих шага, ребенок должен прийти в назначенный день в место сбора и отправиться в путешествие.

«Максимальная группа детей в каждой турпоездке — 40 человек. На каждые десять человек бесплатно едет один сопровождающий группу взрослый. Это может быть экскурсовод, учитель, руководитель кружка или родитель. О сопровождающих нужно договариваться с турфирмой», — пояснила Евгения Данилина.

Остается добавить, что путешествовать по родному краю ребята будут как на автобусах, так и на электричках.

Ранее о программе также рассказал заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.