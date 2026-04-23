В глубинах Увильдов и Тургояка нашли полипов, хищные растения и бордовых раков

Ученые с помощью подводного дрона исследовали глубины озер Южного Урала

На глубинах Увильдов и Тургояка ученые с помощью подводного дрона обнаружили полипов, хищное растение пузырчатку и бордовых раков, а также выяснили, что зимой в озёрах нет термоклина, концентрация кислорода максимальна, а углекислый газ отсутствует. Об итогах научной экспедиции со льда они рассказали корреспонденту ИА ИА «Первое областное».

Что искали и что нашли

Группа исследователей под руководством члена Общественного совета при Минсельхозе Челябинской области, рыболова-любителя и блогера Евгения Замятина, а также кандидата биологических наук, ихтиолога Константина Корлякова в марте, в самый разгар ледостава, опустили дрон под лед, сообщал ранее пресс-центр министерства сельского хозяйства. Аппарат, оснащенный видеокамерой, прожектором, датчиками температуры и механической «рукой», прошёл по дну и подледной толще на глубинах до 32 метров.





Одной из главных научных задач было изучение термоклина — резкой границы между теплым и холодным слоями воды. Летом эта граница хорошо выражена, а зимой, как выяснили ученые, ее нет.

«Термоклин — это резкая граница между теплым и холодным слоем воды. Теплая и холодная вода не перемешиваются. В одном водоеме будет резко тепло на поверхности, а внизу — примерно плюс 5 градусов. Летом термоклин есть, зимой нет, и на глубинах, начиная с 21 метра, температура практически не меняется», — пояснил Евгений Замятин.

Исследователи замерили содержание кислорода и углекислого газа. Концентрация кислорода в воде оказалась максимально высокой, а углекислый газ не обнаружен. Это значит, что аэробный режим водоемов благоприятен и заморы рыбы в таких условиях практически невозможны.





Термический режим в придонном слое Тургояка оказался более стабильным, чем в Увильдах: колебания температур там на 2 градуса меньше. Также зафиксировано обилие гидробионтов в донных отложениях на самых больших глубинах.





Полипы, хищное растение и браконьерские раколовки

Однако самыми яркими находками стали живые организмы, которых удалось снять на видео. В Увильдах дрон заснял полипов — интересных животных, которые раньше находили только подводные ныряльщики. А ещё обнаружили пузырчатку — хищное растение, которое выделяет токсины.

«Несмотря на то, что прозрачная вода подразумевает бедность, тем не менее это живые организмы, жизни там много», — отметил Евгений Замятин.

Были и тревожные открытия. В Увильдах исследователи нашли незаконные раколовки. Вместе с инспекторами ООПТ их подняли на поверхность. И в них оказались раки необычного — бордового — цвета.

«Помогли собрать незаконные раколовки. Вытащили раков бордового цвета — не зеленые речные раки, а бордового цвета в озере Увильды», — рассказал Евгений Замятин.

Экология и человеческий фактор

Ученые сравнили состояние озер с данными прошлых лет. Если раньше прозрачность воды по диску Секки достигала 20 метров, то сейчас — всего 10. Подводные скалы и камни покрылись слоем зелёных водорослей. Причина — огромное количество отдыхающих и туристических баз, к системе канализации которых у ученых есть вопросы.

«Если раньше скалы были открытые, то сейчас всё покрыто тонким слоем зелёных водорослей. Состояние воды ухудшается, и это не в последнюю очередь связано с тем, что людей и туристических баз стало огромное количество на берегах», — подчеркнул исследователь.

О потребности озера очиститься свидетельствует и появление камыша на берегах. Как объяснил Евгений Замятин, камыш — это природный фильтр, и он растёт только там, где водоём себя чистит.

«Камыш просто так не растет, а как фильтр природный. Такая реакция у природы. Рогоз — первая причина, первый звоночек, что водоем себя чистит», — добавил он.

Планы на будущее

Исследования планируют продолжить — летом с катеров и зимой в следующем сезоне. Одна из главных задач — добиться, чтобы сиговые виды рыб (рипус, сиг и другие) включили в перечень ценных видов для компенсационного зарыбления. Также в планах — создание музея рыбалки и поиски пещерных рыб в подземных водоёмах Южного Урала.

А пока исследователи обращаются ко всем, кто выезжает на природу: убирайте за собой мусор, не оставляйте отходов жизнедеятельности. Даже эти простые правила помогут сохранить уникальные озёра для будущих поколений.