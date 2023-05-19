В пятницу омбудсмен провела встречу с учредителем фонда «Бирюзовый» Кириллом Чиглинцевым. Недавно он вернулся из Донбасса, где проводились замеры для изготовления индивидуальных протезов.
«Фонд „Бирюзовый“ уже второй год покупает бионические протезы для детей из ЛНР и ДНР. Не перестаю восхищаться этими замечательными людьми, которые дарят частику своего тепла детям, исполняя их самую заветную мечту — быть здоровыми», — пишет Юлия Сударенко.
Омбудсмены трех территорий оказывают поддержку проекту. Изготовление протезов курируют компания «Моторика» и Фонд Евгения Миронова.
В марте 2023 года в Челябинске состоялся благотворительный концерт фонда «Бирюзовый». Киберпротезы на нем получили четыре ребенка, в том числе из Донбасса.