Челябинцы помогут купить киберпротезы для детей из Донбасса

Сбор средств ведет благотворительный фонд «Бирюзовый»

К сентябрю девять детей из Луганской и Донецкой Народных Республик получат киберпротезы, купленные на деньги челябинцев. Сбор средств ведет благотворительный фонд «Бирюзовый», сообщает в личном телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

В пятницу омбудсмен провела встречу с учредителем фонда «Бирюзовый» Кириллом Чиглинцевым. Недавно он вернулся из Донбасса, где проводились замеры для изготовления индивидуальных протезов.

«Фонд „Бирюзовый“ уже второй год покупает бионические протезы для детей из ЛНР и ДНР. Не перестаю восхищаться этими замечательными людьми, которые дарят частику своего тепла детям, исполняя их самую заветную мечту — быть здоровыми»,

— пишет Юлия Сударенко.