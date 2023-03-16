В Челябинске состоялся благотворительный концерт фонда «Бирюзовый»

Четыре ребенка получили от фонда киберпротезы рук

Благотворительный фонд «Бирюзовый», который возглавляет Антон Рыжий, собрал 2 миллиона 800 тысяч рублей и купил четыре детских протеза. Два из них получили ребята из Челябинской области, еще два — дети из Луганской народной республики.

«Один такой протез стоит 700 тысяч рублей. Мы их приобрели на благотворительные взносы как от предпринимателей и крупных предприятий, так и от простых людей. Это современные киберпротезы российского производства с внешним источником питания. Они управляются импульсами из мозга и похожи на руку Терминатора, которой он в фильме легко делал все, что хотел. Ребята получат киберпротезы во время благотворительного концерта», — рассказал Антон Рыжий.

Во время концерта к зрителям обратился киберведущий Евгений. Он рассказал гостям, что с 2020 по 2022 годы фонд «Бирюзовый» помог 14 детям получить современные высокотехнологические протезы. Еще два были вручены ребятам из Челябинской области на праздничном вечере, а 17 и 18 протезы получат дети Донбасса. Обслуживание и замену протезов дети будут получать бесплатно до тех пор, пока им не исполнится 18 лет.

«Уверена, что такая помощь детям из ЛНР и ДНР — это очень правильное решение. Для ребят, которые попали под обстрелы, поддержка сейчас особенно важна», — поделилась мнением общественный деятель, руководитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

На концерте провели благотворительную ярмарку-аукцион, где были проданы детские рисунки — работы воспитанников шести челябинских детских домов. С мая 2021 года благотворительный фонд «Бирюзовый» совместно с Союзом художников России обучает живописи и лепке детей с расстройством аутистического спектра, нарушением интеллекта, слабовидящих, слабослышащих. Ребята занимались с профессиональными художниками и рисовали на свободную тему. Пятьдесят картин, отобранных наставниками, выставлены на продажу по 2000 рублей. Три лучшие работы проданы на аукционе, стартовая цена каждой составила 5000 рублей.