Челябинцы получают травмы, падая с высоты собственного роста

В тяжелых случаях пациентам устанавливают эндопротез

С приходом зимы травматологи ЧОКБ отмечают наплыв пациентов. Люди калечатся во время экстремальных развлечений, а также падая с высоты своего роста, сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

«Молодому организму перелом получить сложнее — для этого надо очень сильно упасть. Причиной может стать сноуборд, горные лыжи. Для более старших возрастных групп иногда достаточно упасть с высоты собственного роста», — замечают в пресс-службе.

32-летняя Кристина Кошелева из Еманжелинска сломала ногу уже второй раз. Несколько месяцев назад девушке сняли гипс, а на днях она снова попала в травматологию. Шла по улице — поскользнулась, упала и раздробила колено. Девушке провели срочную операцию.

«Когда на улице первый снег, первый лед и дорожные службы не справляются с ситуацией, люди падают, получают травмы. В тяжелых случаях из травмпунктов больных отправляют к нам на операции», — говорит заведующий вторым травматологическим отделением ЧОКБ Кирилл Абрамов.

Чаще всего хирургам приходится скреплять кости при помощи пластин, штифтов и специальных аппаратов. При переломе шейки бедра пожилым пациентам ставят эндопротез. Восстановление может занять несколько месяцев.

В тяжелых случаях вызывайте скорую. С городских телефонов звоните по номерам 03 и 112, а с сотовых — по номерам 103 и 112.

В Челябинске травмпункты расположены по следующим адресам.

Областная клиническая больница № 3: пр. Победы, 287, тел. 749-97-37.

Городская клиническая больница № 1: ул. Воровского, 16, тел. 728-48-30.

Городская клиническая больница № 5: ул. Российская, 15а, тел. 264-12-98.

Городская клиническая больница № 6: ул. Румянцева, 28.

Городская клиническая больница № 8: ул. Горького, 18, тел. 775-51-26.

Городская клиническая больница № 9: ул. Пятая Электровозная, 5, тел. 251-59-38.

Детский травмпункт ведет прием пациентов в ГКБ № 9 на улице Пятой Электровозной, 5 (это детский соматический корпус).

Ранее челябинский травматолог Владимир Пасманик рассказал ИА «Первое областное», какие травмы можно получить при падении, и дал советы по первой помощи пострадавшим.

Между тем челябинский травматолог Алексей Бородулин назвал первые признаки обморожения и пояснил, в каком случае нужно обращаться к врачу.

