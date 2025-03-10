Челябинцы получают письма на «Госуслуги» с размером будущей пенсии

Что полезного можно из них узнать

Несколько читателей Первого областного информагентства рассказали о том, что получили на «Госуслугах» письма с размером будущей пенсии от Социального фонда России.

«Мне пришли два письма. Первое — с размером будущей пенсии. Только мне непонятно: это сумма, которую я уже заработала или только еще заработаю при существующем размере доходов к выходу на заслуженный отдых?» — спрашивает Ирина Воронина.

В Соцфонде нам рассказали, что такие уведомления рассылаются в личные кабинеты граждан на «Госуслугах» один раз в три года. Женщины получают их начиная с 40 лет, а мужчины — с 45 лет.

В первом письме содержится информация о стаже гражданина, количестве заработанных пенсионных коэффициентов и размере предполагаемой пенсии, заработанной на текущий момент. Если человек продолжает трудиться, то к выходу на заслуженный отдых размер пенсии увеличится.

«Те, кто не имеет учетной записи на портале госуслуг, могут получить эти данные лично в клиентской службе СФР», — пояснил и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Во втором письме от СФР обозначен размер накоплений. Такие письма приходят лишь тем, кто формирует дополнительные пенсионные накопления. Это:

— женщины 1957—1966 годов рождения и мужчины 1953—1966 годов рождения, за которых в период с 2002 по 2004 год работодатель перечислял страховые взносы на накопительную часть пенсии;

— граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель перечислял страховые взносы на накопительную часть пенсии с 2002 по 2013 год;

— участники программы софинансирования пенсий;

— а также женщины, которые направили маткапитал на формирование накопительной пенсии.

Кстати, не забывайте, что накопительную часть пенсии можно по‑прежнему получить в 55 и 60 лет.

По письмам от СФР, добавляет Владимир Шаронов, также можно проверить сведения о рабочем стаже. Если пропала информация о каком-то месте работе, нужно подать заявление в СФР о корректировке индивидуального лицевого счета.

Сделать это можно через личный кабинет на портале госуслуг или лично обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Челябинской области.