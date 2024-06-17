Челябинцы подсчитывают убытки после грозы

Непогода срывала деревья и топила машины

После ливня, прошедшего в Челябинске 16 июня, пострадали дома и машины: в них летели деревья, рекламные конструкции. Челябинцы весь день делились в соцсетях фотографиями с последствиями вчерашнего дождя. Мы собрали подборку самых сильных разрушений.

Многие даже не заметили, что гроза была сильной, — будто пять минут «покапало» и перестало. Однако кое-где сильный ветер принес челябинцам большие затраты на ремонт. Так, на Карпенко, 15, упавшее дерево выбило пластиковое окно. Осколки стеклопакета засыпали всю кухню, а оконные панели и наличники вырвало до кирпичей.

На перекрестке Комсомольского проспекта и Чичерина во время дождя рухнул рекламный щит. Его вырвало из земли вместе с бетонным основанием.

Где-то топило целые улицы. Так, на Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе машинам приходилось практически плыть по течению.

Ливни с грозами и градом, а также шквалистый ветер ожидаются в отдельных районах области и сегодня, 17 июня. Кратковременные дожди сохранятся вплоть до выходных, они принесут долгожданное снижение температуры до +23 градусов.