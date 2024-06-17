Синоптики рассказали, когда в Челябинской области спадет аномальная жара

Местами температура опустится ниже 30 градусов уже сегодня

Прошедшая неделя в Челябинской области выдалась аномально жаркой: столбики термометров поднимались до +36 градусов. По данным синоптиков, на этой неделе печь будет не так сильно, однако все равно будет жарко. Подробнее о погоде с 17 по 23 июня — в материале ИА «Первое областное».

«17 и 18 июня новый антициклон, уже не столь жаркий, обеспечит температуру ночью 13—18 градусов, днем — от 22 до 27 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается», — уточнили в Уральском Гидрометеоцентре.

К среде с европейской территории России еще один циклон подойдет к уральским регионам, и столбики термометров вновь поднимутся до +30 градусов и выше. Ожидаются дожди с грозами. С четверга и до конца недели температура будет около +25 градусов. Дожди с грозами сохранятся.

В Челябинске сегодня, по данным синоптиков, +27 градусов и преимущественно солнечно. Но может прогреметь гроза. Во вторник +25 градусов и солнечно. В среду потеплеет до +28 градусов, пройдет дождь с грозой. В четверг и пятницу ожидается +25 градусов, также кратковременные дожди. В выходные температура опустится еще чуть ниже — до +23 градусов. Осадки сохранятся.

В горных районах дождливой будет вся неделя. В отдельные дни температура будет опускаться до +20…+22 градусов. А в южных районах будет жарче: минимальная температура — а это +23 градуса — ожидается только в воскресенье. На протяжении всей недели будет около +30 градусов или чуть ниже.

За более подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.