Челябинцы планируют потратить на новогодних распродажах 16 тысяч рублей

Большинство покупает подарки близким именно на праздничных акциях

9 из 10 жителей Челябинска покупают подарки для себя и близких на новогодних распродажах. Чаще всего обходится без спонтанных покупок: горожане внимательно изучают предложения и покупают лишь то, что нужно сейчас или чего давно хотелось. При этом каждый третий — в основном это молодежь — не покупает подарки до тех пор, пока не начнутся распродажи. Что берут чаще всего и сколько тратят челябинцы в сезон специальных предложений, ИА «Первое областное» рассказали исследователи сервиса «Авито».

61% респондентов на новогодних распродажах пополняют запасы косметики и парфюмерии или выбирают их на подарки. 33% покупают электронику и гаджеты. Замыкают тройку лидеров товары для дома и ремонта — их на распродажах покупают 31% челябинцев.

«Мужчины в основном берут на новогодних распродажах электронику. Женщины чаще покупают одежду — таких 35%, детские товары — 30%, аксессуары — 28% и товары для творчества — 27%»,— уточнили исследователи.

При этом каждый пятый на таких распродажах ищет одежду, обувь и инвентарь для весенне-летнего сезона. А 24% жительниц Челябинска в сезон праздничных скидок покупают наряды на корпоративы.

В среднем на распродажах челябинцы готовы потратить около 16 тысяч рублей. При этом каждый второй хотел бы уложиться в 10 тысяч. До 20 тысяч могут позволить себе потратить 15% респондентов, еще больше — почти каждый третий.

Кстати, на празднование Нового года челябинцы закладывают в среднем 14 тысяч рублей. На эти деньги они обычно покупают декор, продукты, елку и игрушки.