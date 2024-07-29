В России в 1,5 раза увеличат выплаты пострадавшим при ЧС и терактах

Деньги положены при утрате имущества и здоровья, а также в случае смерти

Размер выплат, которые положены пострадавшим во время ЧС в России, увеличат в полтора раза. Постановление правительства с указанием новых сумм было подписано по поручению главы государства на прошлой неделе, 25 июля, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Единовременная материальная помощь гражданам вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. рублей на человека.

Выплата в связи с утратой имущества первой необходимости при частичной утрате вырастет с 50 тыс. до 75 тыс. рублей, а при полной утрате — со 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

«Также в России проиндексируют размер единовременных пособий людям, получившим вред здоровью в результате ЧС или теракта, и членам семей граждан, погибших в результате ЧС или теракта», — отмечают в пресс-службе.

Выплаты родственникам погибших вырастут с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого погибшего.

Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, выплаты увеличатся с 400 тыс. до 600 тыс. рублей на человека.

При причинении легкого вреда здоровью размер выплаты составит уже не 200 тыс., а 300 тыс. рублей.