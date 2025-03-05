Челябинцы на 8 Марта будут дарить букеты из китайских цветов

Из Поднебесной в регион ввезли почти 4 млн тюльпанов

В преддверии праздника 8 Марта в Челябинскую область ввезли 4,1 миллиона цветов из Китая. Ввоз партий проконтролировало Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Больше всего с 21 февраля по 1 марта в регион поступило тюльпанов — 3,9 миллиона цветов. Также ввезли 166,5 тысячи цветов и растений для букетов и 17 тысяч горшочных орхидей. Все — китайского происхождения.

Партии цветов досмотрены, от них отобраны пробы. Все допущены к реализации.

Напомним, перед праздником в Челябинске тюльпаны подорожали на 25%.