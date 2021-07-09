Челябинцы могут улететь чартером в Египет

Визы туристам предлагают получить после прилета в аэропорту

С 8 июля Владимир Путин разрешил возобновить чартерные авиарейсы из России в Египет. Ранее российские туристы могли попасть на Красное море только через Каир, откуда приходилось ехать до курорта на автобусе. Но теперь между странами запустят регулярные чартерные рейсы и путешественникам будет значительно проще добраться до мест отдыха.



Кроме того, россияне, которые отправятся отдыхать в Египет этим летом, смогут получить визу в аэропорту по прилете. Об этом сообщает агентство «РИА Новости», ссылаясь на советника египетского посольства в Москве Ахмада Абд-Элмуиз.

Советник отметил, что россияне, которым требуется посетить египетское посольство или консульство, должны предварительно записаться на прием. Это можно сделать на официальном сайте ведомств.

«Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз», — прокомментировал Абд-Элмуиз.

Нужно помнить, что для полета в Египет от туристов требуют документы, которые свидетельствуют об отсутствии у них COVID-19. Это может быть сертификат о вакцинации Sputnik V (прочие российские вакцины не котируются), а если прививки не поставлены — отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех суток. Впрочем, ПЦР-тест можно пройти и в аэропорту, но нужно учесть, что до получения результатов туристы останутся на карантине. Сертификат или отрицательный ПЦР-тест должен быть на английском языке. Детям до 6 лет результаты теста не нужны.

О том, куда еще можно поехать в отпуск в июле этим летом, читайте в подборке здесь.