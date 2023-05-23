Челябинцы могут отправить письма бойцам в зону проведения спецоперации

Ежедневно сотрудники фельдъегерско-почтовой связи обрабатывают и доставляют сотни писем

Ежедневно военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, получают письма и посылки от своих родных. Доставляют бумажные послания бойцам сотрудники фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Вооруженных сил РФ. Их работа почти ничем не отличается от работы обычных почтальонов, единственное — ежедневно фельдъегеря рискуют жизнью, отправляясь в войсковые части, чтобы доставить письма, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Линия коммуникаций работает в оба направления: в зону проведения спецоперации идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону — письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи. Во всех группировках войск развернуты обменные пункты. В военных комиссариатах доведена информация по порядку работы при обращении родственников по вопросам отправки почтовой корреспонденции военнослужащим — участникам спецоперации»,— рассказали в ведомстве.

Сейчас служебные помещения узлов фельдъегерско-почтовой связи напоминают горячий цех. Ежедневно сотрудники обрабатывают сотни писем, приходящих от родственников и друзей военнослужащих. Все послания и посылки доставляют в Центральный узел отдела почтовой связи «Москва-400», а затем их отправляют в районы спецоперации авиационными, железнодорожными и автомобильными фельдъегерско-почтовыми маршрутами. Письма и посылки военнослужащие получают ежедневно.

«Каждый день ездим за почтой, забираем ее, отвозим. В СМИ рассказывали, как можно написать письмо на фронт обычному человеку. Есть специальный индекс, адрес, можно написать любому в зону проведения СВО, не только своему родственнику. И таких писем очень много, помимо гуманитарных весточек от школ и других общественных организаций. Есть еще просто неравнодушные люди, которые пишут письма. И мы их распределяем по частям, чтобы каждый мог прочитать, получить поддержку и понять, что не зря здесь находится»,— рассказала Эльвира, заместитель начальника узла ФПС.

Написать письмо военнослужащим могут и жители Челябинской области. Для этого на конверте необходимо указать фамилию, имя и отчество бойца, указать войсковую часть и адрес — Москва-400. Почтовый индекс — 103400. Отнести письмо необходимо в любое отделение «Почты России». Там их после сортировки отправят по сети фельдъегерско-почтовой связи в зону проведения спецоперации.