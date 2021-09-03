Челябинцы купили первые билеты по Пушкинской карте

Карта с 3000 рублей на счету предоставляется подросткам для посещения спектаклей и концертов

В Челябинской области продали первые билеты по Пушкинской карте. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной старту программы 1 сентября. Напомним, что карту с 3000 рублей на счету предоставляют молодым людям возрастом от 14 до 22 лет. Пока потратить деньги можно только на билеты на спектакли, выставки и концерты. Программа «Пушкинская карта» организована по инициативе президента России и реализуется федеральным министерством культуры.



Купить билеты по Пушкинский карте в первые дни работы программы было достаточно сложно: желающих получить карту оказалось очень много, и приложение «Госуслуги.Культура» работало с перебоями. Тем не менее некоторым челябинцам удалось оформить карту, среди первых оказался журналист ИА «Первое областное». О том, через что ему пришлось пройти, чтобы купить по карте билет в Камерный театр на «Кровавую свадьбу», читайте по ссылке.

«1 сентября было множество желающих пройти регистрацию на сайте и получить карту. Система испытывала перегрузки, но все-таки покупка удалась. Несмотря на технические сложности, такой ажиотаж со стороны горожан нас порадовал»,

— прокомментировала покупку билета первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина на пресс-конференции в филармонии.

К началу сентября к «Пушкинской карте» успели подключиться 16 учреждений Челябинской области, которые предлагают несколько сотен мероприятий для посещения. Среди подключившихся к программе Челябинская филармония, Камерный театр, Театр им. Наума Орлова, театр «Манекен» и Челябинский музей изобразительных искусств. В данный момент идет подключение Исторического музея Южного Урала и интерактивного парка «Россия — моя история». Как отметили на пресс-конференции, подключиться к программе могут не только государственные учреждения, но и частные театры и музеи, но пока ни одной частной организации в регионе, зарегистрированной в программе, не было.