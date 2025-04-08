Когда выгодно брать отпуск: длинные выходные в мае повлияют на зарплату

Рассказываем, как рассчитывается доход

В мае жителей Челябинской области ждут длинные выходные: по четыре дня южноуральцы будут отдыхать в связи с Первомаем и Днем Победы. Соответственно, рабочих дней в этом месяце будет меньше, чем обычно, а значит, отпуск брать не выгодно. Почему — рассказываем в нашем материале.

Рекрутеры напоминают, что размер оплаты труда в месяце, когда был взят отпуск, зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем больше будет денег. В мае в этом году будет всего 18 рабочих дней, тогда как, например, в июле и октябре — по 23 дня.

У тех, кто работает на окладе, стоимость рабочего дня зависит от общего количества рабочих дней в конкретном месяце. При уменьшении числа рабочих дней стоимость одного повышается. А сумма отпускных рассчитывается из среднего заработка за последний год.

Например: один отпускной день стоит 3 тысячи рублей. Если взять отпуск на три дня, которые разделяют длинные выходные, то работник получит 9 тысяч за отпуск и оплату за фактически отработанные 15 дней. В месяце же, где рабочих дней, например, 23, работник получит 9 тысяч рублей отпускных и оплату за отработанные 20 дней.

Не советуют эксперты брать отпуск и в январе — тоже из-за длинных выходных.

Те, кто работает на окладе и не уйдет в отпуск в мае, получат свою обычную зарплату. А если поработать в праздничный день, когда оплата выше, то зарплата получится больше.

Что касается тех, кто работает сдельно или по часам, то они потеряют в деньгах, если не будут работать в праздничные дни.

Напомним, в этом году южноуральцы будут отдыхать с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е мая.