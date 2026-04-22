Челябинцев ждет четырехдневная рабочая неделя перед майскими праздниками

А 30 апреля будет сокращенным

Жителей Челябинской области и всех россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в преддверии майских праздников. Трудиться придется четыре дня — с 27 по 30 апреля включительно, сообщает портал irk.ru.

При этом рабочий день в четверг, 30 апреля, станет короче на один час. Выходные продлятся с 1 по 3 мая.

Следующая короткая рабочая неделя запланирована с 12 по 15 мая. Перед этим россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая. 8 мая рабочий день также сократят на час.

