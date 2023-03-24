Челябинцев пригласили выйти на субботники

В Калининском районе к весенней уборке приступят в ближайшие дни

В Челябинске почти сошел снег, вместе с этим на газонах и тротуарах стал виден мусор. Горожан приглашают в ближайшие дни выйти на субботники. Первыми к уборке приступают жители Калининского района, сообщили в пресс-службе администрации района.

Всем желающим, кто захочет принять участие в субботнике, в администрации предоставят необходимый инвентарь, а также перчатки и пакеты для мусора.

Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (351) 791-94-10.

Напомним, в Челябинской области традиционные весенние субботники пройдут с 17 апреля по 5 мая.