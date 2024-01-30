Челябинцев приглашают рассказать о своих экопривычках для всероссийского марафона

Лучшие видео войдут в итоговую «обучалку»

В конце прошлой недели на выставке-форуме «Россия» в Москве прошел День экологии, на котором был дан старт Всероссийскому онлайн-марафону «Экосистема экопривычек». Всех желающих приглашают принять участие в марафоне и в коротких видео рассказать о своих экопривычках. Лучшие войдут в итоговую «обучалку», которую покажут на Всемирном фестивале молодежи. Об этом рассказали организаторы.

«Принять участие очень просто: нужно рассказать о своей экопривычке в коротком ролике и разместить его в соцсетях с хештегом #экосистема_экопривычек»,— рассказали организаторы марафона.

Размещать ролики можно до 8 февраля. Затем организаторы начнут подводить итоги.

Напомним, на Дне экологии в Москве губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о проделанной в регионе работе и достигнутых результатах. Например, в Челябинске закрылась крупная угольная станция ТЭЦ-2, рекультивирован Коркинский разрез. В Магнитогорске завершить рекультивацию свалки планируют в этом году. Кроме того, в Челябинске с 2017 года количество выбросов снизилось на 43%. Более подробно об этом читайте в нашем материале.