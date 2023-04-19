Челябинцев приглашают поучаствовать в экологическом квесте и очистить берег Первого озера

Лучшие команды получат призы

С 22 по 30 апреля Челябинск примет участие во всероссийских «Чистых играх». Участники очистят от мусора берег Первого озера и смогут побороться за призы в командном зачете, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Кубок Чистоты» — это соревнования по сбору и сортировке мусора в формате квеста. Командам нужно будет отыскать артефакты, решить экологические загадки. За это они получат баллы, а на финише — призы. Статистику игр организаторы будут вести в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

«Весна — это время, когда нужно позаботиться о природе, но сегодня внимание многих людей отвлечено от экологических проблем. Проект “Чистые игры” продолжает объединять людей вокруг важнейшего доброго дела — заботы об окружающей среде», — отметила организатор Олеся Ефимова.

Участие в играх бесплатное, организаторы предоставят мешки, перчатки, средства защиты от клещей. Зарегистрировать свою команду можно на сайте проекта.



Для участников подготовят мастер-классы, экологические конкурсы и пикник с горячим чаем. Все, кто принесут с собой кружку для чая, получат дополнительные баллы для команды.



Игры начнутся 22 апреля в 11:00 на «Восточном пляже» Первого озера. Туда можно добраться на машине, ориентир — кафе «Лангуст» (проспект Виктора Давыдова, 7). Также можно доехать до остановки «Чоппа» на автобусах № 4, 47, 50, 39 и 36.