Челябинцев предупредили о запахе гари и дымке из-за ландшафтных пожаров

Предприятиям предписано снизить количество выбросов

Жителей Челябинска предупредили о возможном образовании дымки и появлении запаха гари из-за ландшафтных пожаров, которые возникли около города. Как сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, промышленные предприятия выполняют все необходимые мероприятия для того, чтобы снизить негативное воздействие на воздух.

«В связи с возникшими ландшафтными пожарами вокруг Челябинска в разных районах города может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. На данный момент специализированными службами проводится комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Ситуация находится на постоянном контроле», — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, до вечера 5 апреля в Челябинске, Коркино, Златоусте и Сатке объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени и предприятиям предписано снизить количество выбросов на 15—20% от установленных нормативов.

По всем вопросам можно обратиться к дежурному инспектору Росприроднадзора по номеру 8 (908) 045-72-91, а также в экологическую приемную Минэкологии: 8 (906) 890-96-70.

Ландшафтные пожары в этом году в регионе начались раньше, чем обычно. С конца марта спасатели ежедневно выезжают на возгорания сухой травы, а недавно около Юрюзани сотрудники МЧС тушили загоревшуюся подстилку хвойного леса.