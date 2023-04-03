В Челябинской области рядом с Юрюзанью загорелась подстилка хвойного леса, информацию об этом Первому областному информагентству подтвердили в ГУ лесами региона.
Языки пламени заметили очевидцы. Кадры происшествия попали в соцсети. На месте пожара работают силы и средства Катав-Ивановского лесничества и пожарной охраны Юрюзани.
«Пожар локализован, не распространяется. Угрозы населенным пунктам нет», — уточнили в ГУ лесами.
Сегодня ведомство проведет пресс-конференцию по пожароопасному сезону. На ней эксперты расскажут о причинах пожара под Юрюзанью.