Челябинцев предупредили о падении сосулек и сходе снега с крыш домов

Опасные места следует обходить стороной

Жителей Челябинска предупредили о сходе снега и падении сосулек с крыш домов и зданий из-за перепадов дневных и ночных температур. В пресс-службе ЕДДС-112 по городу сообщили, куда можно обращаться при обнаружении опасных мест.

«В связи с перепадами температур возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи. Будьте бдительны, при обнаружении опасных мест обходите их стороной и сообщите диспетчеру управления ЖКХ города по тел. 263-21-21 или в управляющую компанию данного дома»,— рекомендовали в ведомстве.

Перепад между дневной и ночной температурами в Челябинске за последние сутки составил более 10 градусов: минувшей ночью столбики термометров опускались до −14 градусов, днем синоптики прогнозируют до −2 градусов.