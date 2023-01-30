Небольшой снег и порывистый ветер сменят солнечную погоду в Челябинской области 31 января

В регионе потеплеет до −2 градусов

Во вторник, 31 января, в Челябинской области будет пасмурно, пройдет небольшой снег. День будет нехолодным: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до −2 градусов.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до минус 12—14 градусов, днем поднимется до 2—4 градусов со знаком минус. Погода будет облачной с прояснениями, пройдет слабый снег. Ветер юго-западного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске ночью ожидается до −15°C, днем воздух прогреется до −5°C. Погода будет пасмурной, осадков не ожидается. Ветер южного направления до 3 метров в секунду.

В Миассе во вторник будет тепло: температура воздуха поднимется до −3°C. Погода будет облачной, пройдет небольшой снег. Сильного ветра не ожидается.

Еще теплее в последний январский день будет в Златоусте, там потеплеет до −2°C. Синоптики обещают облачную погоду, утром возможен небольшой снег. Ветер до 3 метров в секунду преимущественно западного направления.

В целом в регионе прогнозируют до −14 градусов в ночные часы, при прояснении температура опустится до −19 градусов. Днем будет от −2 до −7 градусов Цельсия. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. Облачно с прояснением, небольшой снег.