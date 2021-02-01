Челябинцев предупредили о больших счетах за тепло и горячую воду

Суммы в платежках вырастут из-за январских морозов

Челябинцы потратят больше средств на оплату январских счетов за отопление и горячую воду. О том, что суммы в квитанциях увеличатся, сообщил представитель поставщика — компания «Уралэнергосбыт». Рост цен объясняется тем, что январь в столице Южного Урала был рекордно холодным. Среднемесячная температура воздуха составила –16,8 градуса, хотя в 2020 году она составляла –7,5 градуса.

«Размер платы зависит от температуры наружного воздуха: чем она ниже, тем больше энергии требуется на обогрев домов и подогрев воды. С учетом низких температур за январь-2021 будут начислены более высокие, чем в предыдущие месяцы, суммы. Но стоит отметить, что уменьшить платеж потребитель может самостоятельно, влияя на теплопотери дома и эффективно расходуя полученное тепло», — заявил заместитель директора по сбыту тепловой энергии челябинского отделения ООО «Уралэнергосбыт» Игорь Карпов.

Также южноуральцам рекомендуют вовремя передавать показания счетчиков по потреблению горячей воды, чтобы поставщик мог вовремя начислять плату за услугу.

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