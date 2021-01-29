Погода в Челябинской области на февраль-2021: тепло и много снега

Синоптики дали прогноз погоды на самый короткий месяц зимы

Январь успел напугать нас морозами и порадовать весенним теплом. Через несколько дней начинается последний месяц зимы. Какой будет погода в Челябинске в феврале 2021 года?

Гидрометцентр России уже заявил, что на большей части страны грядущий месяц обещает быть довольно теплым: температура воздуха будет держаться в пределах нормы и даже выше климатической нормы.

«Средняя температура воздуха в феврале для Челябинска составляет −14...–16 градусов. Но в течение месяца могут быть и оттепели и морозы», — говорят в Челябинском гидрометцентре.

В самом Челябинске месяц начнется с плюсовых температур. Уже ко вторнику, 2 февраля, в городе потеплеет до +5 и пройдет дождь. В самый теплый день февраля за всю историю наблюдений столбик термометра поднимался до +8 градусов. А это значит, что мы фактически идем на новый рекорд.

Но обольщаться все же не стоит. Холода еще вернутся. В самый холодный день февраля за всю историю наблюдений столбик термометра опускался до −45 градусов.

В этом году Челябинску и Челябинской области в феврале синоптики обещают много осадков. В морозы могут кружить метели, во время оттепели возможны дожди. При резкой смене температуры сохраняется вероятность туманов.

И все же февраль в Челябинске — особый месяц. В отличие от декабря и января он полон солнца. А еще — он короткий, и за ним следом весна.