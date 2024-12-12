Челябинцам запретят дарить недвижимость без отметки нотариуса

Новое правило защитит собственников от обмана

Десятого декабря Госдума РФ приняла закон, согласно которому все договоры дарения, даже между близкими родственниками, придется заверять у нотариуса, сообщает пресс-служба Челябинской областной нотариальной палаты.

«Новый закон направлен на пресечение мошеннических схем с недвижимостью, где так называемые дарственные, заключенные в простой письменной форме, уже многие годы являются одним из самых излюбленных инструментов по незаконному отъему жилья», — пояснила президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина.

В нотариальной палате напоминают, что зачастую многие люди не осознают, что все устные договоренности при дарении остаются на совести сторон. Поэтому пожилой человек, которому обещали уход и заботу, может оказаться на улице. Доказать недействительность сделки, если она заключалась в простой письменной форме, непросто. Иногда судебные тяжбы длятся годами.

«Нотариус разъяснит сторонам суть и последствия подписания документа, уточнит реальную волю сторон, исключит риски. Каждый нотариус несет полную имущественную ответственность за удостоверенную им сделку. При подозрении на аферу нотариус отказывает в совершении нотариального действия», — добавляет Наталья Кузьмина.

Закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.

Ранее нотариусов обязали сообщать наследникам о долгах умершего человека.